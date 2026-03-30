Денис Сєдашов

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився очікуваннями від товариського поєдинку проти Албанії. Слова наводить УАФ.

Наставник синьо-жовтих наголосив, що команда не може просто забути поразку у минулій грі проти Швеції. Також тренер підтвердив, що у стартовому складі відбудуться зміни, а молоді футболісти, які викликані на цей збір, отримають свій шанс проявити себе.

Я думаю, на жаль, цю гру забути не можна взагалі. Вона сидить у гравцях, я бачу це по тренувальному процесу. Так, зміни будуть обов'язково, і ті молоді гравці, які приїхали, отримають свій шанс. Ті, хто вийде завтра, повинні битися за Україну і за себе, за наше обличчя. Дуже важливо розуміти, що це не товариська гра, це гра після програшу, і треба показувати зовсім інший рівень. Сергій Ребров

Матч відбудеться 31 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Головний тренер Албанії Сільвіньйо: «Ми знаємо силу національної команди України».