Екснаставник Колоса Олександр Поздєєв в інтерв'ю XSPORT поділився думками напередодні матчу 4 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Азербайджану.

Підопічні Сергія Реброва сьогодні ввечері спробують надолужити втрачене після нічиєї в Баку минулого місяця.



Фото - Колос Ковалівка

– Олександре, після Рейк'явіку наших вистачить на другий матч за 3 дні?

– Настрій всередині збірної точно покращився. Було багато критики. Зараз це можна конвертувати собі в плюс.

– Турнірна ситуація після Ісландії може тиснути на гравців відповідальністю?

– Тиск завжди буде присутнім. В нашій грі нічого не змінилось, крім повернення Миколенка та Малиновського, які нам дуже допомогли. Мені не подобається, що ми пропустили 3 в Рейк'явіку.

– Травма Судакова – серйозний удар проти такого суперника, який багато обороняється?

– Мене засмучує, що в збірній його використовували на позиції вінгера, коли в тебе в запасі сидять Волошин, Велетень, Назаренко. Для мене Жора сильний футболіст, але не був настільки помітним у збірній. Малиновський повернувся і ми одразу відчули, як все змінилось.

– Забарному в сьогоднішньому статусі достатньо класно підігрувати партнерам, коли від нього очікують проявів лідерства?

– Ілля при старших хлопцях може ще соромитись бути лідером. В ПСЖ він тільки обживається в цій ролі, оскільки бути лідером це потрібно на полі та в роздягальні показувати.

– Карабах – базовий клуб для збірної Азербайджану. Приголомшливий старт в Лізі чемпіонів впливає на ментальну складову?

– А хто робить цей результат для Карабаху?

– Легіонери.

– Якісні легіонери відіграють ключову роль. Якщо вони спробують зіграти проти України вище, то в нас з'явиться трошки більше простору. Скоріше за все, вони зроблять ставку на гру від захисту.

– По такому супернику, хто буде кращим вибором попереду?

– Як на мене, читається Довбик, але його вихід втрачатиме сенс, якщо в Артема не буде якісної підтримки. При такій насиченій обороні не лишатиметься нічого, як грати флангами, розтягувати оборону суперника, стріляючи в карний майданчик. В попередній грі з цим були великі проблеми.

– Непереконлива гра Трубіна в попередній грі може послужити шансом для Різника отримати практику в збірній?

– Анатолій не так багато помиляється, щоб говорити про зміну голкіпера. Проти Азербайджану у воротаря не буде багато роботи. Порівнюючи з Ісландією, Азербайджан не має багато гравців, які можуть створювати проблеми в атаці.

– Ярмолюк, який пропускав перший матч, може бути корисним сьогодні ввечері?

– Залежатиме від його самопочуття. В сьогоднішньому матчі буде важливо дотримуватись плану на гру, щоб у всіх ланках не було збою.

– Як розцінюєте перспективи Велетня закріпитись в першій збірній?

– У Влада класний дриблінг, непогано розхитує захисників (Поздєєв працював з Велетнем в Колосі, – прим. XSPORT). Якщо він буде з такою мотивацією працювати, є всі шанси закріпитись у збірній.

Через відсутність Циганкова, Мудрика, Ярмоленка, є вікно можливостей поборотись за місце в збірній на тлі проблем з вінгерами. Велетень, Волошин, Брагару можуть поконкурувати за цю позицію. Я б ще сюди додав Хланя, який нещодавно забив за Гурнік.

– Позиції Реброва зміцніли на тлі величезної порції критики?

– Я помітив, що Сергій Станіславович не дуже полюбляє спілкуватись з медіа і це створює для нього дискомфорт. Наш народ полюбляє клювати того, хто впав, забуваючи про повагу до тренера, який досягав результату в різних командах та чемпіонатах.

Як молодому тренеру мені цікаво стежити за Ребровим, як працюючи тренером збірної можна побудувати свою гру, коли в твоєму розпорядженні лише кілька днів підготовки. Є різні підходи, але тренера оцінюють по результату. Не побоюсь сказати, що до роботи в збірній Ребров виявився не готовим, але з цим багажем він тільки стане ще сильнішим, коли його каденція підійде до завершення.

