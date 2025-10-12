Сергій Стаднюк

Насичений футбольний понеділок чекає на вболівальників! У програмі дня – одразу чотири матчі Першої ліги, найцікавіші поєдинки Другої ліги та цілий букет принципових матчів європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Особлива увага прикута до вечірніх матчів збірних, де Україна проводитиме ключовий поєдинок у боротьбі за плей-оф.

Чотири матчі одинадцятого туру Першої ліги розпочнуться з самого ранку та триватимуть протягом усього дня. О 12:30 стартує протистояння Чернігів – ЮКСА, де гості намагатимуться повернутися у гонку за підвищення. Через годину, о 13:30, одночасно відбудуться два поєдинки: Прикарпаття прийматиме Чорноморець, що лише за умови перемоги зрівняється з Буковиною. Лівий Берег зустрінеться з Ворсклою у матчі, де фаворит не виглядає очевидним. Завершить ігровий день першоліговий двобій Металіст – Нива Тернопіль, який стартує о 15:15.

12:30 | Чернігів – ЮКСА. Пряма трансляція

13:30 | Прикарпаття – Чорноморець. Пряма трансляція

14:15 | Лівий Берег – Ворскла. Пряма трансляція

15:15 | Металіст – Нива Тернопіль. Пряма трансляція

З найцікавіших матчів тринадцятого туру Другої ліги увазі вболівальників пропонується два протистояння за участі лідерів своїх груп. О 14:30 у рамках групи Б відбудеться поєдинок резервних складів Колоса та Чорноморця, де молоді гравці намагатимуться заявити про себе. Через півгодини, о 15:00, у групі А зустрінуться Нива Вінниця та Куликів-Білка у матчі, який може вплинути на розстановку сил у верхній частині турнірної таблиці.

14:30 | Колос-2 – Чорноморець-2. Пряма трансляція

15:00 | Нива Вінниця – Куликів. Пряма трансляція

Головна подія дня – вечірні матчі кваліфікації на Мундіаль-2026, де особлива увага прикута до групи D. О 21:45 Україна прийматиме Азербайджан у принциповому матчі, де синьо-жовті просто зобов'язані здобути перемогу після прикрої втрати двох очок у першій грі (1:1). Паралельно Ісландія прийматиме лідера групи Францію у поєдинку, де господарі спробують створити сенсацію і засмутити підопічних Сергія Реброва. Турнірна таблиця поки виглядає наступним чином: Франція впевнено лідирує з 9 очками, Україна посідаєдруге місце з 4 пунктами, Ісландія має 3 очки, а Азербайджан замикає квартет із одним очком.

Ще вісім збірних вийдуть на поле о 21:45 у рамках інших кваліфікаційних груп. У групі A Північна Ірландія прийматиме Німеччину, тоді як Словаччина зустрінеться з Люксембургом. Група J запропонує протистояння сенсаційного лідера Північної Македонії й Казахстану, а також зустріч Вельс – Бельгія, де дракони намагатимуться зупинити червоних дияволів на домашньому полі. У групі B одночасно відбудуться поєдинки Словенія – Швейцарія та Швеція – Косово, де кожна команда боротиметься за цінні очки у гонці за путівками на чемпіонат світу.