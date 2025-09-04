Михайло Цирук

В пʼятницю, 5 вересня, збірна України проведе стартовий поєдинок кваліфікації ЧС-2026 проти команди Франції. Очевидно, що суперник, порівняно з нами, з іншої планети, ймовірність позитивного результату у матчі з ним дуже невисока, а навіть одне очко у грі з такою командою буде просто фантастичним результатом. Втім, команда та тренерський штаб все одно мають зробити все можливе, аби це очко здобути.

Пропонуємо до вашої уваги анонс першого матчу синьо-жовтих на шляху до мундіалю.

У нас проблеми зі складом

І це не підготовка відмазок, а на жаль, факт. Навряд чи зіграє проти Франції Віктор Циганков, який приїхав у розташування національної команди з травмою, в останній момент вилетів основний лівий захисник Віталій Миколенко та правий оборонець Олександр Тимчик, також отримав травму та залишив розташування команди воротар Андрій Лунін, хоча на нього і так би навряд розраховували.

Не меншою проблемою, ніж травми, є подекуди просто мізерна ігрова практика наших легіонерів, які у збірній відігравали досить важливі ролі, на старті сезону. Зінченко та Яремчук ще не зіграли в поточній кампанії жодної хвилини, Довбик за два матчі отримав лише 33 хвилини ігрового часу, Забарний, Миколенко та Циганков провели по два поєдинки.

Не найкращу свою форму останнім часом демонстрували лідери Динамо та Шахтаря в УПЛ: Шапаренко, Ванат і Судаков, котрі вже встигли змінити клубну прописку. Словом, проблем вистачає, і визначити 11 людей, які просто зараз перебувають у хорошій формі та готові до матчів такого рівня, буде досить непросто. Однак Сергію Реброву таки доведеться зробити цей складний вибір.

У два чи в три?

Цей вибір багато в чому залежатиме від тактичної схеми, яку головний тренер обере на цей матч. Історично ми звикли до того, що наша головна команда грає у два центральні захисники, проте за каденції Реброва синьо-жовті вже неодноразово виходили на матчі з топовими суперниками з трьома центрбеками.

Логіка в такому кроці є, адже у трьох з чотирьох випадків, коли наша команда зіграла за такою схемою, вона дала результат, і суперник не зумів забити в наші ворота. Так було у вирішальному поєдинку основного етапу відбору на Євро-2024 проти Італії (0:0), спарингу з Німеччиною перед Євро-2024 (0:0) та вирішальному матчі групового етапу ЧЄ з Бельгією (0:0).

Система дала збій лише у матчі-відповіді плейоф останньої Ліги націй з тими таки бельгійцями (0:3), проте три успіхи з чотирьох видаються достатнім приводом для того, аби вважати цю систему скоріше дієвою, аніж ні. Проте тут вибір уже, звісно, за Сергієм Ребровим, і якщо якийсь із варіантів таки дасть результат, то всі ми зможемо вважати його правильним.

Історія зустрічей

Проти збірної Франції наша головна команда провела аж 12 матчів. Усе розпочалося з легендарного відбору на Євро-2000, в якому Україна здобула ту саму перемогу над Росією, а згодом прикро вилетіла від Словенії в плей-оф. Перемогу у нашій групі та пряму путівку на континентальну першість тоді здобули саме Ле Бльо, з якими українці двічі зіграли внічию 0:0.

У 2004 році синьо-жовті мінімально поступилися Франції у товариській зустрічі (0:1), а от наступні офіційні відбулися в межах відбору на Євро-2008. На виїзді ми поступилися (0:2), а от домашню зустріч навіть зуміли не програти, зігравши в результативну нічию 2:2.

Товариські зустрічі Україні й надалі не давалися: у 2011 році наша команда поступилася у спарингу 1:4. А далі був неймовірно дощовий матч на Євро-2012, у якому наша команда зазнала поразки 0:2.

Окремо варто зупинитися на памʼятному протистоянні у плей-оф відбору ЧС-2014. Перемога з рахунком 2:0 в першому матчі у Києві була, мабуть, однією з найстатусніших у нашій історії.

Так, зрештою наша команда не змогла подолати прокляття плей-оф ЧС і поїхати на мундіаль у Бразилію, адже в матчі-відповіді поступилася 0:3. Але той фантастичний матч на Олімпійському все одно назавжди залишиться в пам’яті всіх українських уболівальників.

Вигризений гол Зозулі, нервовий пенальті Ярмоленка, сейви Пятова, можливо, найкращий матч у житті Федецького та неймовірна ейфорія після фінального свистка. Хочеться стерти собі пам’ять, щоб переглянути цей шедевр ще раз.

А от у 2020 році збірна Франції у контрольному матчі завдала Україні найбільшої поразки в історії. Розгромні 1:7, сподіваємося, так і залишаться найгіршим результатом, який коли-небудь фіксувався в матчах нашої команди.

В останнє ж шляхи України та Франції перетиналися у кваліфікації ЧС-2022, і там синьо-жовті досить несподівано здобули дві нічиї 1:1: першу нам приніс удар Сидорчука на виїзді, а у Києві просто фантастичним голом відзначився Микола Шапаренко. Від подібного результату всі українці точно б не відмовилися й цього разу.

