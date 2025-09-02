Володимир Кириченко

Відомий британський спеціаліст Шейн Макґіґан поділився думками про кар’єру колишнього чемпіона у трьох дивізіонах українця Василя Ломаченка.

Цитує Макґіґана boxingnewsonline.net.

Ви сказали, що він, мабуть, найкращий боєць, якого ви бачили. Чи вважаєте ви, що Ломаченко отримує достатньо визнання від боксерської спільноти?

«Абсолютно ні. Я думаю, якби він перейшов у професіонали після золота в Пекіні 2008 року, він став би найкращим боксером усіх часів. Але думаю, що він затягнув би кар’єру занадто довго, як це сталося з Роєм Джонсом-молодшим. Очевидно, бізнесмени на кшталт Мейвезера ніколи не дозволяли собі занепасти, але були феноменальні бійці, як-от Джеймс Тоні, Рой Джонс-молодший і Шугар Рей Леонард, які виступали надто довго, і це трохи зіпсувало їхню спадщину.

Оскільки Ломаченко почав у профі так пізно, він намагався пришвидшити шлях і натрапив на ранню поразку (від Орландо Салідо – прим.). Потім у нього були кілька поразок наприкінці кар’єри, яких у нього взагалі не мало бути. Я вважаю, що він переміг Хейні, але навіть так у його рекорді не мало б бути цих поразок, бо якби він був хоча б близький до свого піку, він би знищив цих суперників».

Ломаченко провів останній бій у травні 2024 року, перемігши Камбососа. У червні 2025-го він оголосив про завершення кар’єри.

Нагадаємо, Ломаченка запросили на конвенцію WBO у Колумбію.