Екснаставник Оболоні, резидент УПЛ ТБ Валерій Іващенко в інтерв'ю Xsport проаналізував гру збірної України в матчі 5 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції (0:4).

Чи зможе Україна перезавантажитися перед вирішальним матчем проти Ісландії? Наш співрозмовник уважно розібрав гру, виділив ключові епізоди та пояснив, чого насправді не вистачило команді Сергія Реброва в Парижі.

– Валерію Володимировичу, чи було доцільно використовувати гру з Францією для експериментів зі складом?

– Тренерський штаб розумів, що часу на відновлення перед важливою грою з Ісландією буде небагато. Як на мене, стратегія зробити ставку саме на матч з Ісландією себе виправдає за позитивного результату. За складом на гру з Францією було очевидно, що всі найкращі доступні гравці готуватимуться безпосередньо до заключного поєдинку.

Вийшли у схемі 3-5-2, позаду всі працювали компактно, проте було багато втрат у перехідних фазах, які заважали нам дійти до воріт Меняна. Не змогли проявити себе з найкращого боку Караваєв і Михайліченко, які у своїх клубах досить непогано діють в атаці. Французи «перекушували» передачі, виникали вільні зони – вони розраховували спіймати нас на помилці. Так і сталося.

– Пенальті у ворота Франції варто було призначати?

– Якщо по-хорошому, то арбітр мав би призначити вільний удар. Упамекано грає в м’яч і зачіпає за інерцією Назарину. Якби така ситуація сталася в центрі поля – це був би штрафний удар. Попри те, що він зіграв у м’яч, Упамекано діяв із ризиком завдати травми супернику. Це небезпечна гра, і тут Вінчич ухвалив неправильне рішення, розглянувши епізод лише на предмет пенальті. Навіть якщо ти перший на м’ячі, тут мав бути призначений вільний удар у штрафному Франції.

– Михавко, очевидно, не так уявляв собі дебют у національній команді. Чи можна було діяти по-іншому?

– По суті, до моменту з пенальті у наші ворота Франція не могла нас розкрити. Я вважаю, що Тарасові не потрібно було виставляти ногу, а краще пласуватись слідом за Олісе, створюючи йому перешкоди. Наші почали розкриватися, вибігати, втрачати м’ячі у переходах, чим і скористався суперник. Могли пропускати більше, якби не виручив Трубін у кількох епізодах.

Тарас Михавко / Фото - УАФ

– Чи можна стверджувати, що фланги французів не могли правильно забезпечувати своїх форвардів?

– Я говорив із братом після гри, і ми в один голос сказали, що Франції не вистачало нападника такого типу, як Жиру. Класичний наконечник, а Мбаппе та Екітіке діяли переважно з глибини.

– За іншого збігу обставин можна було розраховувати на очки в Парижі?

– Ти завжди виходиш із тих гравців, які в тебе є. Без виконавців будь-який план на гру буде порожнім. Ти заводиш крайнього захисника в центр, а після втрати м’яча мусиш бігти стрімголов виправляти ситуацію – образно кажучи. Сьогодні футболісти мають грати головою, вміти перебудовуватися, бути технічно й тактично підкованими. Думати, аналізувати, зчитувати простір.

– 1 удар за 90 хвилин – поганий дзвіночок перед Ісландією?

– Нам загалом було проблематично перейти центр поля. Один Ярмолюк не злазив із п’ятої точки, брав гру на себе, вступав у єдиноборства. Єгор дуже сильно виділявся на тлі хлопців, які грають в УПЛ. Різниця очевидна. Трохи вища інтенсивність – і їм важко перебудовуватися на інший рівень. Не було Мудрика, який може тягнути, Циганкова, який у свій найкращий день робить різницю 1 в 1, Ваната, якого треба забезпечувати передачами. У футболі дрібниць не буває. Якщо добре зіграємо з Ісландією, усі забудуть про невдачу з Францією.

– Чи може друга зустріч з Ісландією подарувати ще один голепад?

– Турнірна ситуація змушує Україну бігти вперед. Завершальний матч треба провести на максимумі, діючи агресивно в кожному епізоді. Я хотів би підтримати Реброва, якого справедливо критикують, але «вибивати ґрунт» під Сергієм Станіславовичем немає сенсу. Він сам розуміє, що сьогодні може все закінчитись, і якщо він хоче допрацювати свій контракт, необхідно відчепити Ісландію в групі.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві в неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.

Збірна України посідає третє місце у групі D з сімома очками: лідирує Франція (13), друга – Ісландія (7), четвертий – Азербайджан (1).