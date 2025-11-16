Збірні України та Ісландії обрали комплекти форми на вирішальний матч відбору на ЧС-2026
Поєдинок незабаром розпочнеться
31 хвилину тому
Фото - УАФ
Сьогодні на варшавському стадіоні «Легія» відбудеться поєдинок останнього туру групового етапу відбору до ЧС-2026 Україна – Ісландія (початок гри – о 19:00 за київським часом).
Як повідомляє пресслужба УАФ, збірна України проведе в жовтому комплекті форми, а ісландці зіграють у синьому.
Україна наразі йде на третьому місці турнірної таблиці групи D, маючи сім очок. У Ісландії стільки ж, вона йде другою завдяки різниці м'ячів.
Щоб вийти у плей-оф відбору ЧС-2026 команді Сергія Реброва потрібна лише перемога. Ісландців влаштує нічия.