Сергій Разумовський

Київське Динамо під час паузи на матчі національних збірних зіграло контрольний спаринг із новачком УПЛ Епіцентром на власній навчально-тренувальній базі. Вже на третій хвилині господарі повели: після дальнього удару Володимира Бражка голкіпер гостей Арсеній Вавшко парирував перед собою, а Валентин Рубчинський першим опинився на добиванні та відкрив рахунок. Невдовзі Едуардо Герреро замкнув головою подачу Владислава Бленуце, проте взяття воріт скасували через офсайд.

На 25-й хвилині Епіцентр зрівняв: після невдалого перехоплення прострілу Валентином Моргуном м’яч дістався Владиславу Супрязі, який переправив його у порожні ворота. Після перерви біло-сині суттєво додали, створили низку моментів і тричі влучили у каркас, але гол уперто не приходив.

Лише наприкінці гри Герреро розіграв штрафний і навісив високо у штрафний майданчик суперника, де Денис Попов виграв верхову боротьбу та відправив м’яч у сітку – 2:1. Динамо здобуло перемогу й отримало позитивний імпульс перед поновленням чемпіонату, де має серію з двох поразок поспіль.

Контрольний матч

Динамо – Епіцентр 2:1

Голи: Рубчинський, 3, Попов, 89 – Супряга, 25

Динамо: Моргун, Вівчаренко, Тіаре, Буртник, Тимчик, Бражко, Буяльський, Рубчинський, Герреро, Огундана, Бленуце. На заміну виходили: Кабаєв, Піхальонок, Попов, Дубінчак, Михайленко, Ігнатенко, Діалло, Калонджі.

Епіцентр (стартовий склад): Вавшко, Григоращук, Климець, Кош, Джеоване, Кристін, Сидун, Миронюк, Себеріо, Сіфуентес, Супряга

Тим часом, уже сьогодні, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний поєдинок за місце у плей-оф. Стежити за всіма перипетіями навколо матчу шостого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна на сторінці події Україна – Ісландія на Xsport. Початок – о 19:00 за київським часом.