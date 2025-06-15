«Україна навіть виглядала краще». Леоненко – про прикру стартову поразку «синьо-жовтих» на Євро
Підопічні Мельгоси вели в рахунку 2:1 наприкінці матчу з Данією, але пропустили двічі
25 хвилин тому
Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко поділився думкою щодо фізичної готовності команди U-21 після поразки у матчі першого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Данії (2:3).
Перший тайм був рівним, Україна навіть виглядала краще. А в другому наша команда чомусь зупинилася, а данці продовжили грати на своєму рівні. Гра була нічийною, але ми примудрилися програти. Данія несподівано для себе навіть виграла.
Я так зрозумів, що гравці фізично не готові, а може, хтось подумав, що ми вже всіх перемогли. Ми ж завжди себе фаворитами вважаємо. Це як раніше Англія: завжди вважалася фаворитом, але несподівано вилітала.
Мене дивує, чому наша молодь фізично не готова. Добре, що Біба та Безсонов цього не чують. Та я в 21 рік 4 гри поспіль міг зіграти», – сказав Леоненко в інтерв’ю BLIK.ua.
А другу гру «синьо-жовтих» на молодіжному Євро-2025 можна подивитися вже сьогодні, 15 червня. Пряма трансляція матчу Фінляндія – Україна. Початок – о 19:00 за Києвом.
Також Леоненко «розніс» лідера молодіжної збірної України Владислава Ваната за матч проти Данії.
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