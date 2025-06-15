Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко поділився думкою щодо фізичної готовності команди U-21 після поразки у матчі першого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Данії (2:3).

Перший тайм був рівним, Україна навіть виглядала краще. А в другому наша команда чомусь зупинилася, а данці продовжили грати на своєму рівні. Гра була нічийною, але ми примудрилися програти. Данія несподівано для себе навіть виграла.

Я так зрозумів, що гравці фізично не готові, а може, хтось подумав, що ми вже всіх перемогли. Ми ж завжди себе фаворитами вважаємо. Це як раніше Англія: завжди вважалася фаворитом, але несподівано вилітала.

Мене дивує, чому наша молодь фізично не готова. Добре, що Біба та Безсонов цього не чують. Та я в 21 рік 4 гри поспіль міг зіграти», – сказав Леоненко в інтерв’ю BLIK.ua.