Леоненко: «Ванат нікому не потрібен»
Експерт розкритикував форварда Динамо
близько 1 години тому
Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю сайту Blik.ua висловився щодо гри Владислава Ваната та Володимира Бражка у складі молодіжної збірної України проти Данії (2:3) у поєдинку першого туру чемпіонату Європи-2025.
«Чому Ванат, Бражко та Ярмолюк не змогли зробити результат? Це такі зірки, що самі себе призначили. У нас найкращий бомбардир чемпіонату Ванат нікому не потрібен, тільки пишуть, що ним всі цікавляться. Таке відчуття, що всі клуби АПЛ чекають на Ваната. Це вже другий наш найкращий бомбардир, який нікому не потрібен. Першим був Кулач. Хтось його пам'ятає?
Тому не треба дивуватися, що Ванат і Бражко погано грають навіть на молодіжному рівні. Про них тільки пишуть, що вони класні, а насправді вони такими не є. Цікаво, скільки буде коштувати Ванат після гри з Данією?»
Transfermarkt оцінює Ваната в 15 мільйонів євро. Його контракт з киянами розрахований до 30 червня 2027 року.
Владислав у своєму активі в складі збірної України вже має 11 поєдинків, в яких забив два м’ячі.
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