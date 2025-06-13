Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю сайту Blik.ua висловився щодо гри Владислава Ваната та Володимира Бражка у складі молодіжної збірної України проти Данії (2:3) у поєдинку першого туру чемпіонату Європи-2025.

«Чому Ванат, Бражко та Ярмолюк не змогли зробити результат? Це такі зірки, що самі себе призначили. У нас найкращий бомбардир чемпіонату Ванат нікому не потрібен, тільки пишуть, що ним всі цікавляться. Таке відчуття, що всі клуби АПЛ чекають на Ваната. Це вже другий наш найкращий бомбардир, який нікому не потрібен. Першим був Кулач. Хтось його пам'ятає?

Тому не треба дивуватися, що Ванат і Бражко погано грають навіть на молодіжному рівні. Про них тільки пишуть, що вони класні, а насправді вони такими не є. Цікаво, скільки буде коштувати Ванат після гри з Данією?»