Павло Василенко

Молодіжна збірна Словаччини близька до того, щоб отримати нового перспективного виконавця. Йдеться про 19-річного Артура Мушака — уродженця Ужгорода з угорським паспортом, який нині виступає за МФК Земплін Міхаловце.

Футболіст уже став ключовою фігурою у своєму клубі, пройшовши всі юнацькі щаблі та закріпившись у першій команді. У п’ятому турі чемпіонату Словаччини Мушак замінив на полі легенду клубу Ігоря Жофчака і невдовзі забив свій четвертий гол за Міхаловце – ефектним ударом зрівняв рахунок у матчі зі Слованом Братислава (1:1).

Словацька футбольна асоціація підтвердила інтерес до талановитого хавбека, однак питання громадянства ще перебуває у процесі вирішення.

«Артур – універсальний гравець, який володіє обома ногами, виконує стандарти, має чудове бачення поля та дриблінг. Він упевнений у собі й може стати справжнім відкриттям для збірної Словаччини», – відзначив наставник Міхаловце Антон Шолтіс.

На рахунку Мушака 39 матчів за першу команду Міхаловце, 4 забиті м’ячі та 3 асисти. Його статистика і швидкий прогрес дозволяють говорити, що талант із Ужгорода вже готовий піднятися на вищий рівень – цього разу, можливо, під прапором Словаччини.