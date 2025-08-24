Павло Василенко

Збірна України вже у вересні стартує у кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Попереду – надзвичайно важкі випробування: поєдинки проти чинного віце-чемпіона світу Франції та Азербайджану.

І, схоже, Сергій Ребров готує для вболівальників приємну несподіванку. Головний тренер національної команди планує довірити шанс одразу двом новачкам. Як стало відомо, виклик до табору синьо-жовтих отримав центральний захисник Динамо Тарас Михавко. Разом із ним у заявці киян опинилися й більш досвідчені гравці – Олександр Тимчик, Микола Шапаренко та Владислав Ванат.

Не залишився без уваги і Шахтар. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, до збірної запросили молодого півзахисника «гірників» Олега Очеретька, який минулого сезону грав у оренді за львівські Карпати.

Таким чином, у вересневих матчах ми цілком можемо побачити дебюти двох перспективних гравців, які лише починають писати свою історію в національній команді.

Україна — Франція відбудеться 5 вересня у Вроцлаві (Польща), а вже 9-го числа синьо-жовті вирушать у гості до Азербайджану.