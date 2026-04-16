Сергій Разумовський

Нічия Шахтаря в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ та вихід донецького клубу до півфіналу дозволили Україні збільшити свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА в сезоні-2025/26 до 8.312 бала.

Найбільший внесок у цей результат зробив саме Шахтар, який приніс Україні 6.062 бала. Ще 1.750 бала до національного активу додало Динамо, а 0.500 бала — Полісся. Олександрія пунктів не принесла.

Показник у 8.312 бала став для України шостим найкращим за всю історію виступів у єврокубках. Загалом це 34-й євросезон українських клубів, і нинішня кампанія вже увійшла до числа найуспішніших.

Найкращим в історії для України залишається сезон-2008/09, за підсумками якого клуби набрали 16.625 бала. Тоді Шахтар, нагадаємо, здобув перемогу в Кубку УЄФА.

Топ-6 найкращих сезонів України за кількістю набраних балів в єврокубках

2008/09 — 16.625 2010/11 — 10.083 2014/15 — 10.000 2015/16 — 9.800 2012/13 — 9.500 2025/26 — 8.312

Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04