Україна за крок до п'ятірки найкращих сезонів у єврокубках. Що скажуть хейтери УПЛ?
За єврокубковим коефіцієнтом нинішня кампанія шоста за часів незалежності
близько 2 годин тому
Нічия Шахтаря в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ та вихід донецького клубу до півфіналу дозволили Україні збільшити свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА в сезоні-2025/26 до 8.312 бала.
Найбільший внесок у цей результат зробив саме Шахтар, який приніс Україні 6.062 бала. Ще 1.750 бала до національного активу додало Динамо, а 0.500 бала — Полісся. Олександрія пунктів не принесла.
Показник у 8.312 бала став для України шостим найкращим за всю історію виступів у єврокубках. Загалом це 34-й євросезон українських клубів, і нинішня кампанія вже увійшла до числа найуспішніших.
Найкращим в історії для України залишається сезон-2008/09, за підсумками якого клуби набрали 16.625 бала. Тоді Шахтар, нагадаємо, здобув перемогу в Кубку УЄФА.
Топ-6 найкращих сезонів України за кількістю набраних балів в єврокубках
- 2008/09 — 16.625
- 2010/11 — 10.083
- 2014/15 — 10.000
- 2015/16 — 9.800
- 2012/13 — 9.500
- 2025/26 — 8.312
