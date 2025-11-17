Коментатор Олександр Новак оцінив гру збірної України в заключному матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0).

Ребров виграв матч проти Ісландії завдяки поразці від Франції. Той факт, що майже вся основа готувалась конкретно до матчу проти Ісландії дозволив реалізувати головну ідею, що відкрила шлях до перемоги - активно і високо накривати суперника. Обидва тренери добре проаналізували перший матч і провели хорошу роботу над помилками. Ісландці закрили ліву ногу Малиновського і забирали всі катбеки. А українці завдяки наявним силам постійно сиділи на нозі у Гаральдссона, який будує гру в ісландців + дуже щільно зіграли проти Гудмундссона.

Ця перемога над Ісландією була куди більш структурованою, ніж гостьовий матч. Але тут була можливість створити собі перевагу у фізичних кондиціях. В плей-офф такого вже не буде.

Тепер для absolute cinema в плей-офф має випасти Румунія, - написав Новак в Telegram.