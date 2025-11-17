Колишній головний тренер Волині Віталій Кварцяний в інтерв'ю сайту «Український футбол» оцінив шанси збірної України в плей-оф.

«Та там всі команди бойові, поки немає чого обирати, з ким було б добре, з ким не дуже. Та й матч проти Ісландії дав надію, показав, що за потенціалом збірна України може додавати. Наші хлопці можуть грати на рівних майже з будь-яким опонентом.

Згадаймо, як ми грали з Італією у відборі на Євро-2024 вирішальну гру (0:0), завершили по нулях, але ж там був чистісінький пенальті за фол проти Мудрика, який не дав чомусь суддя...»