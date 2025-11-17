Кварцяний оцінив шанси збірної України у плей-оф відбору ЧС-2026
Експерт висловив свою думку
близько 1 години тому
Колишній головний тренер Волині Віталій Кварцяний в інтерв'ю сайту «Український футбол» оцінив шанси збірної України в плей-оф.
«Та там всі команди бойові, поки немає чого обирати, з ким було б добре, з ким не дуже. Та й матч проти Ісландії дав надію, показав, що за потенціалом збірна України може додавати. Наші хлопці можуть грати на рівних майже з будь-яким опонентом.
Згадаймо, як ми грали з Італією у відборі на Євро-2024 вирішальну гру (0:0), завершили по нулях, але ж там був чистісінький пенальті за фол проти Мудрика, який не дав чомусь суддя...»
Збірна України пройшла у плей-оф відбору на ЧС-2026. Свого суперника команда Сергія Реброва дізнається під час жеребкування 20 листопада. Синьо-жовті будуть у першій корзині посіву.
Поєдинки стиків за вихід на ЧС-2026 пройдуть вже у березні наступного року.