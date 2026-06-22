Сергій Разумовський

Шахтар продовжує вивчати варіанти посилення опорної зони та розглядає одразу кількох кандидатів на цю позицію. Про можливі трансферні плани чемпіонів УПЛ розповів ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

За інформацією джерела, донецький клуб може активувати клаусулу півзахисника Харкова Івана Калюжного. 28-річний опорник перебуває у сфері інтересів гірників, а в його чинному контракті прописано кілька варіантів суми відступних.

Повідомляється, що в угоді Калюжного передбачені три різні суми клаусули, які змінюються залежно від певних умов або періоду. Наразі ця сума має зрости до 4 мільйонів євро, що може вплинути на рішення Шахтаря щодо потенційного трансферу.

Водночас донецький клуб розглядає й альтернативний варіант. Шахтар також цікавиться опорним півзахисником Кривбаса Андрусвом Араухо, який може обійтися клубу дешевше.

За даними «ТаТоТаке», активація клаусули Араухо коштуватиме приблизно на 1 мільйон євро менше, ніж можливий трансфер Калюжного. Таким чином, Шахтар фактично оцінює два варіанти для посилення центру поля та має визначитися, який із них є більш вигідним зі спортивної та фінансової точок зору.

Найближчим часом стане зрозуміло, чи перейде інтерес «гірників» у конкретні переговори та чи готовий клуб активувати одну з прописаних у контрактах клаусул.