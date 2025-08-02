Українець відзначився першою гольовою дією за Монреаль
Команда ексгравця Металіста не втримала перемогу
19 хвилин тому
Фото - ФК Монреаль
У ніч на 2 серпня канадський Монреаль зазнав поразки у матчі проти Толуки в рамках другого туру групового етапу Кубку ліг.
Український захисник канадців Геннадій Синчук вийшов у стартовому складі і провів на полі 77 хвилин.
Рахунок відкрив Монреаль завдяки гольовій дії колишнього гравця Металіста – він віддав асист з кутового на єдиний гол своєї команди.
Проте через декілька хвилин мексиканський клуб забив двічі у відповідь і у підсумку здобув мінімальну перемогу з рахунком 2:1.
Для Геннадія Синчука це був лише п'ятий поєдинок за канадський колектив у цьому сезоні.
Кубок ліг 2025, другий тур
Толука – Монреаль – 2:1
Голи: Ангуло, 23, Паулінью, 26 – Моралес, 20.