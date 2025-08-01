Павло Василенко

Ліонель Мессі, чий контракт з Інтер Маямі закінчується, вже визначився зі своїм майбутнім.

За даними Catalunya Radio, аргентинський форвард продовжить свій контракт з Інтер Маямі до 2028 року.

Мессі вирушив до Сполучених Штатів після двох сезонів у ПСЖ. У 2023 році він забив 11 голів і віддав п'ять результативних передач у 14 іграх.

Наступного року, коли він виграв чемпіонат світу зі зборною Аргентини в Катарі, він додав 23 голи та 13 результативних передач у 25 іграх. Цього року він вже зіграв 30 ігор, забив 24 голи та зробив 10 результативних передач.

Якщо продовження контракту буде підтверджено, повернення Мессі до Барселони, де він провів більшу частину своєї кар'єри, практично неможливе. Однак, не зовсім виключено, що аргентинський форвард знову одягне футболку клубу. Точаться розмови про організацію прощального матчу на честь часу Мессі в Барселоні.