Жеребкування Кубка Польщі подарувало два українських дербі. Фото
Визначились пари 1/8 фіналу
близько 1 години тому
Польський футбольний союз (PZPN) оприлюднив офіційний календар матчів 1/8 фіналу Кубка Польщі.
На цій стадії жереб звів між собою команди українських легіонерів.
2 грудня Лехія, в складі якої виступають Богдан Сарнавський, Максим Дячук, Іван Желізко, Антон Царенко та Богдан В'юнник вдома прийматиме Гурнік Максима Хланя, який протистоятиме колишнім одноклубникам.
3 грудня Шльонськ Єгора Маценка та Єгора Шарабури зустрінеться з Ракувом Владислава Кочергіна, який продовжує реабілітацію після важкої травми. Цього ж дня Авіа Андрія Ременюка зіграє з Полонією (Битом) Олександра Азацького.
4 грудня Хойнічанка Дмитра Юхимовича та Олексія Бикова поміряється силами з Короною.
Матчі 1/8 фіналу Кубка Польщі відбудуться 2-4 грудня.
