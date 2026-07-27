Павло Василенко

Словенська футбольна асоціація офіційно повідомила про завершення професійної кар'єри Славко Вінчича. Символічно, що останнім матчем у його багаторічній роботі став фінал чемпіонату світу-2026, де він обслуговував поєдинок між збірними Іспанії та Аргентини.

Лише за тиждень після завершення мундіалю у США, Канаді та Мексиці арбітр із Марібора оголосив про відхід із великого футболу. Він став першим словенським рефері, якому довірили судити фінал чоловічого чемпіонату світу, остаточно закріпивши своє місце серед найкращих арбітрів сучасності.

Прощальний сезон приніс Вінчичу ще кілька престижних відзнак. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визнала його найкращим арбітром чемпіонату світу, а в Італії словенець отримав престижну нагороду Джуліо Кампанаті як найкращий суддя турніру.

Вінчич, який народився 25 листопада 1979 року в Маріборі, увійшов до списку арбітрів ФІФА ще у 2010 році. За роки кар'єри він працював на найпрестижніших міжнародних матчах, ставши одним із найавторитетніших футбольних рефері.

Втім, шлях до вершини не був безхмарним. У 2020 році ім'я Вінчича опинилося в центрі гучного скандалу після поліцейської операції «Кристал» у боснійській Бієліні. Арбітра затримали разом з іншими учасниками вечірки, під час якої правоохоронці вилучили наркотики, зброю та значну суму грошей.

Згодом з'ясувалося, що словенський рефері проходив у справі лише як свідок. Після допиту його звільнили без висунення будь-яких обвинувачень, а інцидент не вплинув на подальшу міжнародну кар'єру. У підсумку Вінчич завершив шлях у футболі на найвищій ноті – після фіналу чемпіонату світу та з визнанням одного з найкращих арбітрів свого покоління.