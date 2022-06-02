Українські фанати приїхали в Глазго і нагадали всім, ким є президент росії: «путін – хуйло»

Як то пишуть, all night long – співатимемо всю ніч без перестану

Збірна України перемогла Шотландію в матчі відбору на чемпіонат світу. На «Хемпдон парк» було достатньо уболівальників команди Олександра Петракова.

Під час гри вони скандували в підтримку нашої армії, а після матчу гравці тепло святкували з ними вихід до фіналу кваліфікації.

Та окрім цього наші фанати ще й нагадали хіт, що активно виконується з 2014 року. Адже не можна дозволити комусь забути ким насправді є президент рф:

PUTIN HUYLOOOOO ALL NIGHT LONG pic.twitter.com/1f5i0crJ7i — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022

Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.