«Україна знову всміхається». L’Equipe, La Gazzetta dello Sport, A Bola – найбільші видання Європи в захваті
Українські фанати приїхали в Глазго і нагадали всім, ким є президент росії: «путін – хуйло»
Як то пишуть, all night long – співатимемо всю ніч без перестану
11:07
Збірна України перемогла Шотландію в матчі відбору на чемпіонат світу. На «Хемпдон парк» було достатньо уболівальників команди Олександра Петракова.
Під час гри вони скандували в підтримку нашої армії, а після матчу гравці тепло святкували з ними вихід до фіналу кваліфікації.
Та окрім цього наші фанати ще й нагадали хіт, що активно виконується з 2014 року. Адже не можна дозволити комусь забути ким насправді є президент рф:
PUTIN HUYLOOOOO ALL NIGHT LONG pic.twitter.com/1f5i0crJ7i— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022
Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.
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