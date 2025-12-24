Українські легіонери зустрінуть свята лідерами європейської першості. Відео
Ісенко та Романчук реабілітувались за виліт з Ліги конференцій
близько 1 години тому
Фото - Університатя Крайова
Університатя Крайова в останньому матчі 2025 року повернулась на вершину румунської Суперліги.
Команда Олександра Романчука та Павла Ісенка в 21 турі розтрощила Чіксереду (5:0), реабілітувавшись перед власними фанами за виліт з групового турніру Ліги конференцій.
В заключному матчі року участь брав тільки Романчук, відігравши 90 хвилин. Ексворотар Ворскли провів гру в запасі.
КСУ Крайова наразі посідає перше місце в Суперлізі з 40 очками у 21 матчі.
