Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик не зможе взяти участь у матчі 12-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Сандерленда. Головний тренер лондонської команди Роберто Де Дзербі повідомив, що футболіст ще не відновився після травми та поки не готовий повернутися до повноцінних виступів, повідомляє Football.London.

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За словами наставника, Мудрик залишається недоступним для найближчого поєдинку. Українець продовжує відновлення, однак точні строки його повернення до тренувань і матчів поки не називаються.

Кадрова ситуація в Тоттенгемі перед зустріччю із Сандерлендом залишається непростою. Захисник Тосін Адарабіойо лише розпочав тренування разом із командою, тому його участь у матчі ще залежатиме від подальшого аналізу фізичного стану. Крім того, захворів Лукас Бергвалль, через що його готовність також перебуває під питанням.

Мудрик отримав травму у вересні під час тренування Тоттенгема. Дебют українського футболіста за лондонський клуб відбувся 5 вересня в матчі проти Ноттінгем Форест. Він вийшов на поле із лави запасних на 74-й хвилині, однак після цього не зміг стабільно брати участь у матчах команди через пошкодження.

Через відсутність Мудрика не відбудеться очне протистояння двох українських футболістів. У складі Сандерленда виступає нападник Тімур Тутєров, який напередодні відзначився голом у матчі Ліги Європи. Тож у майбутній зустрічі українське представництво може бути лише в одному з клубів.