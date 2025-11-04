Павло Василенко

Українська суддівська бригада на чолі з Віктором Копієвським працюватиме на поєдинку третього туру Ліги конференцій між іспанським Райо Вальєкано та польським Лехом, повідомили в УЄФА.

Йому допомагатимуть асистенти на лініях – Семен Шлончак та Віктор Нижник. Обов’язки четвертого арбітра виконає Олександр Кальонов. За відеопідтримку системи ВАР відповідатимуть Денис Шурман і Олександр Шандор.

У 2024 році Копієвський проходив поліграф після скандального рішення, яке він ухвалив у матчі шостого туру УПЛ між Поліссям та Вересом (2:1).

Поєдинок Райо Вальєкано – Лех відбудеться 6 листопада і розпочнеться о 22:00 за київським часом.