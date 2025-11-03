Караваєв оцінив роботу арбітрів у матчі з Шахтарем: «Мали призначати пенальті»
Футболіст Динамо поділився емоціями після поразки від Шахтаря
близько 2 годин тому
Футболіст київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря з рахунком 1:3 у рамках чемпіонату України. На його думку, підопічні Олександра Шовковського мали всі шанси врятувати матч, проте підвела реалізацію моментів.
Крім того, Караваєв висловив думку про роботу суддівської бригади та відзначив спірний епізод за участю Огундани у штрафному майданчику донецької команди.
«Звісно, емоції негативні. На перших хвилинах гра складалася не за нашим сценарієм. Пропустили необов'язковий гол після стандарту – підвела концентрація, недопрацювали. Будемо розбирати, аби в наступних іграх не було подібного. Буває, нічого страшного…
Потім уже, коли рахунок став 2:0, пішли всіма силами вперед. Забили гол, мали ще нагоди, але реалізація трохи підвела нас. Рухаємося далі, є ще багато ігор, тож уся боротьба попереду.
В принципі, до арбітра особливих претензій немає. Відпрацював висококваліфіковано й загалом контролював те, що відбувалося на полі.
Момент з Огунданою? Особисто я не дивився ще цей епізод. Але зі сторони здалося, що був фол, і мали призначати пенальті. Але є арбітр, є VAR, вони перевіряють момент. Їм довірили цю місію, вони беруть на себе відповідальність – значить, пенальті не було», – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.