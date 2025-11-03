Футболіст київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря з рахунком 1:3 у рамках чемпіонату України. На його думку, підопічні Олександра Шовковського мали всі шанси врятувати матч, проте підвела реалізацію моментів.

Крім того, Караваєв висловив думку про роботу суддівської бригади та відзначив спірний епізод за участю Огундани у штрафному майданчику донецької команди.