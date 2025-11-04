Президент Динамо Ігор Суркіс поділився пропозиціями щодо покращення роботи суддівського корпусу в Україні. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Я ж нічого не прошу, тільки чесного суддівства. Був пенальті – призначайте. Був у наші ворота – ставте в наші. Для чого потрібен VAR, якщо його не використовують у таких моментах? Давайте тоді від нього відмовимось, не будемо за нього платити. Давайте зараз ще послухаємо пана Ріццолі та голову нашого суддівського комітету Катерину Монзуль. Вона професійний арбітр, яка завойовувала безліч відзнак. Нехай вона вийде та відповість. Чому в Італії арбітри виходять і пояснюють, чому був призначений чи не призначений пенальті, чому було вилучено того чи іншого гравця. Нічого не приховуючи, одразу пояснюють це глядачам, приймаючи своє рішення.

Інтерв'ю арбітрів? Так в італійській Серії А арбітри одразу аргументують своє рішення, оголошуючи його на весь стадіон. А кого ми хочемо обманути? Себе чи глядачів, які у країні, яка знаходиться у стані війни, витрачають останні гроші на те, аби прийти на стадіон та побачити цікаве видовище? Хіба не цікаво було б, якби арбітр призначив справедливий пенальті у Львові, рахунок став би 2:2, і нехай би потім переміг сильніший?.. Натомість арбітри сьогодні просто вбивають видовище.

Я тільки «за», я за прозорість. Ми живемо в відкритому суспільстві, хочемо потрапити до Євросоюзу. В Італії арбітри після матчу одразу дають інтерв’ю і пояснюють, чому призначили пенальті чи чому не призначили. Я впевнений, що через рік-два така практика буде й у інших країнах. На стадіон виходить арбітр, пояснює своє рішення, і всі питання одразу відпадають. Бо і VAR, і головний суддя приходять до єдиного висновку. А у нас навіть спірний момент іноді залишається нез’ясованим. Усе зрозуміло.