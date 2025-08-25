Український форвард оформив хет-трик у Німеччині
Нападник допоміг своїй команді здобути перемогу
Український форвард Дмитро Богданов вперше вийшов у стартовому складі молодіжної команди Уніон Берлін.
У четвертому турі німецької ліги U-19 Уніон приймав на своєму полі однолітків з Хемніцера.
18-річний українець оформив хет-трик у ворота суперника. Завдяки зусиллям Богданова Уніон U-19 здобув перемогу з рахунком 4:3.
Уніон U-19 піднявся на першу сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 12 очок.
Чемпіонат Німеччини U-19, 4-й тур
Уніон Берлін U-19 – Хемніцер U-19 – 4:3
Голи: Богданов, 5, 35, 52, Мьюз, 79 – Ульманн, 23, Дансерс, 73, Менса, 8.
