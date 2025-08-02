Відбувся стартовий поєдинок першого туру Другої Бундесліги, в якому Ельферсберг приймав Нюрнберг на своєму полі. Матч проходив на стадіоні Кайзерлінді та розпочався о 14:00 за київським часом.

Довгий час глядачі не бачили забитих м'ячів. Однак на 90-й хвилині господарі вирвали перемогу, адже переможний гол забив захисник Рохр, принісши Ельферсбергу три очки.

Український форвард Артем Степанов провів дебютний офіційний матч за Нюрнберг, провівши на полі 78 хвилин. Він мав чудовий шанс відкрити рахунок своїм голам за новий клуб, але реалізувати момент не вдалося.

Друга Бундесліга. 1-й тур

Ельферсберг – Нюрнберг – 1:0

Голи: Рохр, 90

Нагадаємо, минулого сезону Степанов забив 23 голи у 29 матчах за юнацьку команду Баєра і навіть дебютував за основний склад у Лізі чемпіонів, став наймолодшим українцем в історії турніру. За Нюрнберг 17-річний нападник вже відзначився сімома голами у трьох іграх на передсезонних зборах.