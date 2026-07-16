Український футбольний менеджер Олег Авдиш розповів про літню трансферну сагу колинього вінгера Полісся Олексія Гуцуляка.

Щодо переговорів Коджаеліспора з Олексієм Гуцуляком, то клуб налаштований дуже серйозно і вже активно веде роботу над цим переходом. На гравця також претендують ще три турецькі команди, а з Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів є по одному варіанту, де сторони вже майже дійшли згоди. Загалом повідомлення турецьких медіа відповідають дійсності.

Щодо того, що саме гальмує угоду з Коджаеліспором, то тут важливо пам’ятати, що Гуцуляк зараз має статус вільного агента, тож вирішальне слово залишається за ним. Водночас на берегах Босфору з’явився ще один потужний претендент, клуб із першої п’ятірки чемпіонату. Ця команда також виявляє предметний інтерес до Олексія, а переговори вже розпочалися. Коньяспор та Чорум? Інтерес цих клубів я підтверджую офіційно. Більше того, у переліку претендентів є ще один турецький клуб, назву якого поки що не розкриваю.

Наразі в Олексія немає одного безумовного пріоритету. Він розглядає всі доступні варіанти, а трансферне вікно працює дуже динамічно, перемовини тривають майже безперервно від ранку до вечора. Попит на футболіста зростає, і нові зацікавлені сторони з’являються постійно. Найбільше конкретики зараз саме на турецькому ринку.

Щодо Андерлехта та Маккабі Хайфа, то бельгійці справді проявляли серйозну зацікавленість, але їхні фінансові можливості не збігаються із запитами Олексія. Ізраїльський клуб також робив конкретний крок. На мій погляд, найреальніші сценарії зараз – це перехід до Туреччини або в одну з арабських країн. Втім, на трансферному ринку все може змінитися буквально за годину, – повідомив Авдиш в інтерв'ю «Українському футболу».