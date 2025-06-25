ЛНЗ офіційно підписав колишнього хавбека Руха
Футболіст змінив клуб
34 хвилини тому
Фото: ФК Рух
Черкаський ЛНЗ офіційно уклав трудову угоду з центральним півзахисником Артуром Рябовим, який днями розірвав контракт з львівським Рухом.
Деталі трудової угоди поки що невідомі.
За підсумками сезону 2024/25 років ЛНЗ набрав 31 заліковий бал та фінішував на 12 підсумковому щаблі у турнірній таблиці УПЛ.
У торішній кампанії Рябов провів у складі Руху 17 поєдинків у всіх офіційних турнірах: один гол.
Transfermarkt оцінює 24-річного центрального півзахисника у 400 тисяч в європейській валюті.
Цього літа ЛНЗ очолив екснаставник Руха Віталій Пономарьов.
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