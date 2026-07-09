Сергій Разумовський

Український голкіпер Богдан Сарнавський продовжить кар’єру в Казахстані. 31-річний воротар підписав контракт з Іртишем із Павлодара.

За інформацією «ТаТоТаке», угода Сарнавського з клубом вищого дивізіону Казахстану розрахована до кінця сезону. Новий етап кар’єри український воротар розпочне після виступів у Польщі.

Останнім клубом Сарнавського була гданська Лехія. У минулому сезоні українець втратив місце в основному складі польської команди та провів лише один офіційний матч.

Перехід до Іртиша може стати для Сарнавського можливістю отримати більше ігрової практики та перезапустити кар’єру після непростого періоду в Лехії.

Богдан Сарнавський добре відомий українським уболівальникам за виступами в УПЛ. У різні роки воротар захищав кольори Арсенала, Шахтаря, Ворскли, Львова, Дніпра-1 та Кривбаса.

Раніше з новим клубом визначився ще один українець, який виступав за Лехію.