Сергій Разумовський

Журналіст Пьотр Слонка у своєму Telegram-каналі повідомив нові подробиці щодо подальшої кар’єри захисника Динамо Максима Дячука. За його інформацією, 22-річний українець може розпочати новий сезон у складі чеського Баніка з Острави.

Про деталі можливого переходу наразі не повідомляється, тож поки що невідомо, йдеться про повноцінний трансфер чи іншу форму співпраці. Водночас минулий сезон Дячук провів в оренді в польській Лехії, де отримував ігрову практику та намагався закріпитися на дорослому рівні.

Раніше також з’являлася інформація, що Максим Дячук разом із півзахисником Антоном Царенком відмовилися повертатися до України для продовження футбольної кар’єри. За наявними даними, інтерес до обох гравців виявляв одеський Чорноморець, який розглядав варіант оренди перед стартом нового сезону. Проте домовитися щодо цього переходу одеситам так і не вдалося.