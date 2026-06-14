Сергій Разумовський

За інформацією «ТаТоТаке», Юрій Вакулко найближчим часом змінить команду. Екскапітан Кривбаса продовжить кар’єру в Астані. Один із лідерів чемпіонату Казахстану, який готуватиметься до участі в кваліфікації єврокубків, запропонував 28-річному українському півзахиснику контракт із терміном дії до 2027 року.

Казахстанський клуб розглядає Вакулка як заміну Івану Башичу, гравцю національної збірної Боснії, чий продаж очікується найближчим часом. Таким чином українець має закрити вакантну позицію в центрі поля та додати глибини складу перед стартом міжнародних відборів.

Додамо, що чинний контракт Вакулка з Ордабаси спливає 24 червня. Після завершення цієї угоди відкривається можливість для його переходу до нового клубу без затримок, пов’язаних із міжклубними домовленостями. Очікується, що всі формальності буде врегульовано в узгоджені терміни, аби футболіст оперативно приєднався до підготовки Астани до єврокубкової кампанії.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ордабаси вилетів із єврокубків уже в першому раунді кваліфікації.