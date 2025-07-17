Сергій Стаднюк

Завершилася більшість матчів-відповідей першого раунду кваліфікації Ліги конференцій. До вашої уваги результати матчів, де до заявки на гру потрапив хоча б один українець.

18-річний нападник Даугавпілса Артем Гаржа залишився в запасі.

32-річний півзахисник Гегельманна Артем Щедрий провів на полі 62 хвилини.

27-річний півзахисник Ордабаси Юрій Вакулко відіграв 67 хвилин, заробив жовту картку, його 26-річний одноклубник Владислав Наумець провів на полі 77 хвилин.

31-річний захисник Пюніка Сергій Вакуленко відіграв увесь матч.

29-річний захисник Урарту Євген Цимбалюк і 32-річний оборонець Антон Братков провели на полі весь матч, 33-річний нападник Артем Полярус відіграв перший тайм.

22-річний захисник Німме Калью Данило Мащенко провів на полі всі 120 хвилин, 20-річний півзахисник Олександр Мусолітін також відіграв від свистка до свистка.

У наступному раунді Пюнік зіграє проти угорського Дьора. Німме Калью протистоятиме ірландському Сент-Патріксу, що пройшов інший балтійський клуб українця Гегельманн.

Ліга конференцій. Кваліфікація, матчі-відповіді першого раунду

ДФЦ Даугавпілс (Латвія) – Влазнія (Албанія) 2:4 (перший матч – 1:0)

Голи: Вілльямс33, Діалло, 35 – Менса Алберт, 22, Яго, 45+1, Додай, 74, Мала, 87

Гегельманн (Литва) – Сент-Патрікс (Ірландія) 0:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Мелія, 6, Ліві, 56

Ордабаси (Казахстан) – Торпедо Кутаїсі (Грузія) 1:1 (перший матч – 3:4)

Голи: Жумабек, 90+6 – Бідзінашвілі, 13

Пюнік (Вірменія) – Тре Фіорі (Сан-Марино) 5:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Отубанджо, 14 (пен.), 85, Алемао, 24, Нубіссі, 40 (пен.), Манфроні, 89 (автогол)

Німан (білорусь) – Урарту (Вірменія) 4:0 (перший матч – 2:1)

Голи: Савицький, 42, Зубович, 58, Пушняков, 82, Кравцов, 88

Партізані (Албанія) – Німме Калью (Естонія) 0:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Іванов, 104

* на 80-й хвилині Скука (Партізані) не реалізував пенальті

Нагадаємо, у першому матчі Вакулко оформив результативну передачу.