Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський у своєму Facebook звернувся до вболівальників після шокуючої поразки у матчі 26-го туру Першої ліги проти Фенікс-Маріуполя (0:4). Після гри у мережі лунали підозри у проведенні ігор «з фіксованим результатом».

Шановні журналісти та вболівальники ФК Агробізнес!!! Я запевняю,що команда дуже хоче попасти в 4 сильніших,яка дасть змогу зіграти в перехідних матчах за вихід в Премʼєр Лігу! Те,що в нас прослідковуються провали в Чемпіонаті – це брак напевно досвіду у футболістів,бо по грі ми нікому не програли.Прошу Вас не вкидуйте інформацію різну про кантору, що Агробізнес зливає ігри,тому що я впевнений в команді на всі 200%.

Якщо в когось є достовірна інформація про кантору,присилайте на сайт і з цим розберуться відповідні органи,а писати чого немає – не вартує.

Дайте команді спокійно дограти Чемпіонат і потім будемо проводити аналіз виступу!!! Я Вас благаю🙏🙏🙏!!!

Агробізнес програє у другій частині сезону частіше? Я погоджуюсь з вами, і ви праві – я б так само думав. Але запевняю вас, що цього немає – 200%. Я б не зміг працювати з тими футболістами, які займаються лівими справами. Я їх беру, і я їм довіряю, але брак досвіду дає свої результати. Ви проаналізуйте по футболістах, хто має досвід і грав у Прем’єр-лізі – не знайдете. Тому в нас такі коливання.