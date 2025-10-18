Український легіонер завадив Рейнджерс перемогти в Прем'єршипі
Глазго на старті сезону не вражає
31 хвилину тому
Фото - Данді Юнайтед
Рейнджерс поділив очки з Данді Юнайтед в поєдинку 8 туру Прем'єршипу. Матч у Глазго завершився з рахунком 2:2.
Команда українського воротаря Євгенія Кучеренка змогла поїхати з Глазго, відібравши очки у місцевого гранда.
Глазго, відзначившись першими, дозволили супренику перевернути матч на користь Данді, який до заключних хвилин поєдинку претендував на 3 очки.
Рятівником Рейнджерс став капітан команди Тавернь'є, який врятував команду від поразки в рідних стінах.
Прем'єршип. 8 тур
Рейнджерс - Данді Юнайтед 2:2
Голи: Осгор, 25, Тавернь'є, 87 - Трапановський, 66, Сіббальд, 75
