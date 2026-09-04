Привіт, лехісти 🤍💚

Сьогодні завершується мій етап у «Лехії»… Цим відео я не зможу описати чи показати навіть 5% усього, що пережив за час перебування в цьому клубі. Кожен день тут був наче фільм. Кожен матч — наче битва гладіаторів у Колізеї.

Хочу подякувати кожному, хто вважає себе частиною «Лехії» з Гданська і хто завжди підтримував мене та нашу команду — і в добрі часи, і в складні. Окремо дякую президенту та керівництву клубу за все, що ви робили для мене протягом усього часу — від початку й до кінця.

Дякую всьому тренерському штабу, медичному персоналу, працівникам екіпірувальної служби, медіакоманді, адміністрації, водіям і кожному, хто працює в клубі. Кожен із вас — чудова людина та професіонал у своїй сфері.

Також хочу окремо подякувати моїм партнерам по команді. Хлопці, ви назавжди залишитесь у моїй пам’яті, адже лише ми знаємо, через що нам доводилося проходити разом щодня. Важкі тренування від ранку до вечора, наша гра в два дотики — «фусітабл» — у спортзалі, кожна виїзна поїздка та всі дні, які ми провели разом. Було багато складних моментів, але як же блискуче ми сяяли, хлопці… 🥹✨

Вихід із Першої ліги до Екстракляси, фонтан Нептуна після дербі з «Аркою», перемоги та фотографії на тлі табло після матчів із «Ягеллонією», «Лехом» із Познані, «Відзевом», «Погонню» зі Щецина та іншими командами… Збори в Туреччині й безліч інших неймовірних моментів, які ми пережили разом.

А тепер — про вболівальників… Не думаю, що колись зможу висловити словами все, що відчуваю до вас… Кожна ваша пісня, кожен перформанс на стадіоні, кожна виїзна поїздка за сотні кілометрів від дому, кожне слово, кожне повідомлення, кожне прохання про автограф чи фотографію — усе це назавжди залишиться в моїй пам’яті та серці.

Бажаю всім вам міцного здоров’я і щастя. Сподіваюся, що «Лехія» з Гданська якнайшвидше повернеться до Екстракляси, адже цей клуб і це місто на це заслуговують. Щиро дякую вам за все… ❤️