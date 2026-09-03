Сергій Разумовський

Український нападник Богдан В’юнник найближчим часом змінить клуб у польській Екстраклясі. Двадцятичотирирічний футболіст Лехії з Гданська продовжить кар’єру у варшавській Легії. Про це повідомляє польський портал Meczyki.pl.

Перехід відбудеться на правах оренди. Угода буде розрахована на сезон-2026/27, після завершення якого Легія матиме зобов’язання викупити контракт українця. Сума майбутнього трансферу становитиме від 700 до 800 тисяч євро.

Заради переходу до варшавського клубу В’юнник раніше відмовився від пропозиції Корони з Кельце. Легія є одним із найтитулованіших клубів Польщі та 15 разів вигравала національний чемпіонат.

Богдан В’юнник є вихованцем академії Шахтаря. У 2024 році він достроково та в односторонньому порядку припинив дію контракту з донецьким клубом. Це рішення спричинило тривалий судовий процес між футболістом і Шахтарем.

Після відходу з донецької команди українець приєднався до Лехії. За гданський клуб В’юнник виступає з 2024 року. У сезоні-2025/26 універсальний нападник провів 28 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

На міжнародному рівні В’юнник захищав кольори молодіжної збірної України. У складі команди віком до 21 року він зіграв 36 поєдинків, відзначився вісьмома голами та зробив чотири асисти. Разом із синьо-жовтими футболіст дійшов до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи 2023 року. До головної збірної України В’юнник поки що не викликався.

Рішення про зміну клубу стало актуальним після того, як Лехія вилетіла з Екстракляси. В’юнник вирішив залишити гданську команду, попри призначення українського тренера Владислава Лупашка. Водночас Лехія вже почала перебудову складу та нещодавно придбала у київського Динамо нападника Владіслава Бленуце.