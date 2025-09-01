Павло Василенко

Український хавбек молодіжної команди Манчестер Юнайтед Зак Бауманн на постійній основі перейде в інший англійський клуб.

Як повідомляє ВВС, 18-річний Бауманн стане гравцем Норвіча, який виступає в Чемпіоншипі.

При цьому «канарки» заберуть гравця безкоштовно. Але за умовами угоди між клубами, «манкуніанці» отримають гарантовані «значні» бонуси за успішну гру українця, сума яких офіційно не розголошується.

У поточному сезоні Бауманн взяв участь у двох матчах чемпіонату за команду Манчестер Юнайтед U-21 (111 хвилин).