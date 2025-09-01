Павло Василенко

Манчестер Юнайтед близький до здійснення знакового переходу – воротар Астон Вілли та чемпіон світу Еміліано Мартінес погодив особисті умови контракту з «червоними дияволами». Про це повідомляють провідні європейські спортивні журналісти.

Сам аргентинець уже сповістив керівництво бірмінгемського клубу про бажання перейти на «Олд Траффорд». Показовим є й те, що Мартінес не потрапив до заявки Астон Вілли на останній матч проти Крістал Пелас, який завершився болючою поразкою (0:3).

32-річний голкіпер захищав ворота Астон Вілли з 2020 року, провівши 213 матчів, 70 з яких – «на нуль». Тепер МЮ прагне зробити його основним воротарем після серії невпевнених виступів Андре Онани та Алтая Байїндира.

Тим часом Астон Вілла вже готує заміну: клуб планує підписати 23-річного бельгійця Сенне Ламменса з Антверпена.