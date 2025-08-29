20-річний півзахисник Коббі Майну повідомив Манчестер Юнайтед про бажання перейти в інший клуб на правах оренди, щоб отримувати більше ігрового часу.

Футболіст зазначив, що не хоче розривати зв’язок із Манчестер Юнайтед, але нинішнє становище не дозволяє йому розвивати кар’єру.

В англійському клубі повідомили, що не планують відпускати Майну в оренду. Манчестер Юнайтед цінує хавбека та очікує, що він залишиться і боротиметься за місце в складі.

У поточному сезоні Коббі Майну не провів жодного матчу в АПЛ, але відіграв повний матч проти Грімсбі (2:2, 11:12 по пенальті) у Кубку англійської ліги.

Раніше стало відомо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не проти відпустити Майну, оскільки гравець не вписується в його тактичну схему.