Майну хоче в оренду, але Манчестер Юнайтед не відпускає гравця
Футболіст прагне мати більше ігрового часу
близько 2 годин тому
20-річний півзахисник Коббі Майну повідомив Манчестер Юнайтед про бажання перейти в інший клуб на правах оренди, щоб отримувати більше ігрового часу.
Футболіст зазначив, що не хоче розривати зв’язок із Манчестер Юнайтед, але нинішнє становище не дозволяє йому розвивати кар’єру.
В англійському клубі повідомили, що не планують відпускати Майну в оренду. Манчестер Юнайтед цінує хавбека та очікує, що він залишиться і боротиметься за місце в складі.
У поточному сезоні Коббі Майну не провів жодного матчу в АПЛ, але відіграв повний матч проти Грімсбі (2:2, 11:12 по пенальті) у Кубку англійської ліги.
Раніше стало відомо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не проти відпустити Майну, оскільки гравець не вписується в його тактичну схему.
