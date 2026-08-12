Сергій Разумовський

Грузинська Іберія-1999 пробилася до плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду команда українського тренера Андрія Демченка на власному полі перемогла північноірландський Ларн із рахунком 2:1.

Перша зустріч між командами завершилася без забитих м’ячів – 0:0. Таким чином, доля путівки до наступного раунду вирішувалася в повторному поєдинку, який відбувся 11 серпня в Грузії.

Основний час матчу-відповіді також не визначив переможця. Команди обмінялися голами, а після 90 хвилин на табло залишався рахунок 1:1. Для визначення учасника плей-оф довелося проводити додатковий час.

Вирішальний момент зустрічі настав на 102-й хвилині. Іберія-1999 забила другий м’яч і вийшла вперед, після чого зуміла втримати перевагу до фінального свистка. У підсумку грузинський клуб переміг Ларн із рахунком 2:1 та за сумою двох матчів пройшов до наступної стадії.

У плейоф кваліфікації Ліги Європи Іберія-1999 зустрінеться з переможцем протистояння між Рейнджерс і Ягеллонією. У першому матчі польська команда поступилася шотландському клубу з рахунком 1:2, тому остаточний склад пари визначиться після матчу-відповіді.

Вихід до плейоф раунду гарантував Іберії-1999 участь щонайменше на загальному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону-2026/27. Навіть якщо грузинська команда не зможе пройти наступного суперника в кваліфікації Ліги Європи, вона продовжить виступи в єврокубках.

Команда Андрія Демченка також увійшла в історію грузинського футболу. Іберія-1999 стала першим клубом із Грузії після сезону 2004/05, який зіграє в основному етапі єврокубкового турніру.

Востаннє до цього грузинський представник виступав на груповій стадії Кубка УЄФА. Тоді Динамо Тбілісі провело чотири матчі, але не здобуло жодного очка. Столичний клуб програв усі поєдинки.

Раніше ЛНЗ і Полісся вилетіли з єврокубків.