Павло Василенко

Український футбол пережив ще один невдалий єврокубковий тиждень. ЛНЗ і Полісся завершили свої виступи в турнірах, жоден із представників країни не здобув перемоги, а до рейтингу коефіцієнтів УЄФА вдалося додати лише 0,125 бала.

Єдиний позитивний результат приніс ЛНЗ, який у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій зіграв унічию з бельгійським Гентом (0:0). Однак у серії пенальті сильнішими виявилися бельгійці (4:2), тому черкаський клуб завершив єврокубкову кампанію.

Полісся також вибуло з турніру після поразки від Копенгагена (1:2), а київське Динамо поступилося грецькому ПАОК (0:2) і не змогло поповнити українську скарбничку рейтингових очок.

Після вильоту ЛНЗ і Полісся єдиним українським клубом, що продовжує боротьбу у кваліфікації єврокубків, залишається Динамо. У третьому відбірковому раунді Ліги конференцій кияни зустрінуться з азербайджанським «Карабахом». Перший матч відбудеться 6 серпня в польському Любліні, а матч-відповідь – 13 серпня.

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