Вітчизняний тренер Олег Федорчук після перемоги молодіжної збірної України у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) прокоментував думку про те, що гра «молодіжки» є ціліснішою за те, що демонструють підопічні Сергія Реброва.

Ну, ось чому мене засмучує гра команди Реброва? Бо там не видно концепції. Дивись, ти заходиш в магазин – Adidas – і розумієш, які речі там продаються, для якого вони стилю. Ти заходиш в Reebok – все зрозуміло. І, дивлячись на гру молодіжки, тобі теж все зрозуміло!

У команди Мельгоси є своє обличчя, власний малюнок гри, там розкриваються гравці. Робота тренерського штабу молодіжної збірної України мені подобається набагато більше, ніж робота тренерського штабу національного команди.

Хоча я і не прихильник іноземних фахівців, але треба говорити правду. Відбір молодіжка провела дуже впевнено та і ці два матчі на Євро зіграла на хорошому рівні, навіть попри поразку від Данії. Мені здається, що у тренерського штабу Мельгоси є дуже хороші перспективи.

Включення гравців U-21 до національної збірної? Я пам’ятаю історію з молодіжного чемпіонату Європи-2011. На той момент головний тренер національної збірної України Олег Блохін був присутній на турнірі й сказав: «Тут некого смотреть». А через пів року половина зі складу молодіжки була в національній команді:) Хоча та молодіжна збірна провалила турнір, останнє місце в групі зайняла, але скільки відомих гравців звідти вийшло.

Ми повинні розуміти, що нинішня молодіжна збірна Україна – майбутній кістяк національної команди. І це не те, що в нас триває зміна поколінь, ні. Це об’єктивна реальність. На сьогодні в молодіжці вистачає перспективних, розкутих хлопців, які тактично дуже підковані, й креативні. Можливо, ще одного хорошого форварда не вистачає для конкуренції. А так молодіжка дуже гармонійний вигляд має, – сказав Федорчук в інтерв’ю «Українському футболу».