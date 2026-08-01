Український вінгер не ввійшов до заявки Шахтаря на сезон-2026/2027
Караваєв, Оба та інші включені до списку
Донецький Шахтар оприлюднив заявку на сезон УПЛ 2026/27. До списку, сформованого головним тренером команди Ардою Тураном, увійшли 32 футболісти.
У заявці донецького клубу не виявилося вінгера Мар’яна Шведа. Водночас тренерський штаб включив до переліку гравців представників усіх ліній – воротарів, захисників, півзахисників і нападників.
Воротарську позицію в сезоні представлятимуть Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай і Денис Твардовський.
До списку захисників увійшли Марлон, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв і Микола Матвієнко.
Півзахисна лінія Шахтаря налічує 15 футболістів. У заявці опинилися Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізаке Сілва, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана, Проспер Оба, Раян Роберто та Глейкер Мендоза.
Атаку донецької команди представлятимуть Лассіна Траоре, Егіналду, Кауан Еліас і Лука Мейрелліш.
Найближчий офіційний матч Шахтар проведе 3 серпня. У межах чемпіонату України команда Арди Турана зіграє проти Кудрівки. Донеччани розпочнуть сезон із метою здобути перемогу та вдало стартувати в новій кампанії УПЛ.
Нагадаємо, Шахтар отримав штраф і звернувся до суду.