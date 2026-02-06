Романчук допоміг Університаті повернути лідерство в Суперлізі. Відео
Українець провів повний матч
близько 1 години тому
Фото - Університатя Крайова
Університатя Крайова мінімально обіграла Оцелул в матчі 25 туру Суперліги. Матч завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол Давіда Матея допоміг господарям повернути собі лідерство перед очним поєдинком з Динамо Бухарест (9 лютого).
У складі КСУ повний матч відіграв центрбек Олександр Романчук. Його одноклубник Павло Ісенко не брав участь у поєдинку через дискваліфікацію.
Суперліга. 25 тур
Університатя Крайова – Оцелул 1:0
Гол: Матей, 61
Кандидат у президенти Барселони пообіцяв неймовірний заробіток за своєї каденції.
Поділитись