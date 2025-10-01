Павло Василенко

Дайо Упамекано, центральний захисник Баварії, увійшов у вирішальну фазу переговорів щодо нового контракту. Його нинішня угода діє до середини 2026 року, але француз наполягає на підвищенні зарплати до 15–20 мільйонів євро на рік – на рівні з Джамалом Мусіалою, Альфонсо Дейвісом та Джошуа Кімміхом.

За даними Abendzeitung, футболіст також вимагає включити до контракту пункт про вихід із фіксованою сумою викупу. Це дозволило б йому безперешкодно перейти до іншого топ-клубу, якщо надійде відповідна пропозиція.

Найактивніше за ситуацією стежить мадридський Реал. Видання Marca повідомляє, що Упамекано нібито попросив агента організувати йому перехід на «Сантьяго Бернабеу». Іспанський гранд уже має досвід подібних трансферів: Давід Алаба дістався безкоштовно з Баварії, Антоніо Рюдігер – з Челсі, а Трент Александер-Арнольд нещодавно приєднався після завершення контракту з Ліверпулем.

Окрім Реала, на французького оборонця претендують Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Барселона. Водночас керівництво Баварії намагається уникнути повторення сценарію з Альфонсо Девісом, сагу з яким також активно супроводжували чутки про інтерес мадридців.