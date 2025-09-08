Павло Василенко

Найкращим гравцем серпня Української Прем’єр-ліги визнано півзахисника Кудрівки Андрія Сторчоуса, який взяв участь у трьох матчах чемпіонату України з чотирьох та відзначився трьома голами та одним асистом. А вони допомогли перемогти Олександрію (3:1, два голи) та здобути нічию з Карпатами (2:2, гол та асист).

Сторчоус отримав найбільшу долю голосів і від експертів, і від уболівальників. За версією експертів до топ-3 також увійшли Єгор Твердохліб та Віталій Буяльський, за версією уболівальників – Віталій Буяльський та Ігор Краснопір.

Серед тренерів перемогу здобув наставник Кудрівки Василь Баранов, якого на перше місце в рейтингу підняли уболівальники ؘ вони віддали йому 34,9% голосів. У експертів лідером був Руслан Костишин (38,2%), а в сумарному рейтингу Баранов на 0,4% випередив Костишина.

Нагадаємо, що у чотирьох турах на старті сезону УПЛ Кудрівка набрала сім очок (більше – тільки у Динамо, Шахтаря, Колоса та Кривбаса).