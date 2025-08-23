Лівий Берег в серії пенальті переміг Кудрівку в 1/32 фіналу Кубка України
Визначилися ще два учасники наступного етапу турніру
близько 2 годин тому
Фото - ФК Лівий Берег
У поєдинку 1/32 фіналу Кубка України київський Лівий Берег вдома приймав ФК Кудрівка. Матч завершився у нульову нічию, протистояння перейшло в серію пенальті. Влучнішими були кияни – Лівий Берег забив три одинадцятиметрових, а Кудрівка – жодного.
В іншому матчі долю путівку в наступний раунд турніру також вирішила серія пенальті. Стрийська Скала 1911 на своєму полі приймала хмельницьке Поділля.
Основний час зустрічі завершився без забитих голів, а в серії пенальті сильнішими були гості – 5:4.
Кубок України, 1/32 фіналу
Лівий Берег – ФК Кудрівка – 0:0. По пенальті – 3:0
Скала 1911 – Поділля – 0:0. По пенальті 4:5
