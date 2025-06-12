УПЛ затвердила склад учасників та дату старту нового сезону
Новий сезон розпочнеться на початку серпня
39 хвилин тому
Сьогодні у столичному Будинку футболу відбулися Загальні збори клубів УПЛ.
Було ухвалено рішення стосовно складу учасників УПЛ на наступний сезон: вибули клуби Ворскла (Полтава), Лівий Берег (Київ), Інгулець (Петрове) та Чорноморець (Одеса), поповнили лави елітного дивізіону Епіцентр (Кам’янець-Подільський), СК Полтава, Металіст 1925 (Харків) та ФК Кудрівка.
Згідно плану-календаря Української Прем’єр-ліги сезону 2025/26 базова дата 1-го туру – 2 серпня, повідомляє офіційний сайт організації.
Для наших представників в єврокубках сезон 2025/26 розпочнеться раніше: 10 липня перший матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проведе Шахтар, в третій декаді липня відбудуться ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів (Динамо) та Ліги конференцій (Олександрія та Полісся). Жеребкування цих стадій заплановано на 17-18 червня.